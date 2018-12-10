Учёные рассказали, как выжить в "Игре престолов"

Все интриги и перипетии популярного сериала проанализировали математики-эпидемиологи.

Специалисты пришли к выводу, что в "Игре престолов" должны победить женщины, а также представители всех полов, не отличающиеся высокой лояльностью. Выводы по исследованиям опубликованы были в журнале Injury Epidemiology.

В частности, математиков интересовало, как социальное положение, пол, род занятий, тип религии и вассальные связи влияли на вероятность гибели персонажей. Для того чтобы раскрыть эти связи, они составили карты личностей для всех 330 героев киносаги.

Оказалось, что около 15 процентов из всего числа персонажей погибало в первые же минуты после попадания на экран. Только половине из них удалось продержаться в шоу более тридцати часов.