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Опубликовано 10 декабря 2018, 12:43

"Яндекс" назвал самые популярные игры 2018 года

Фото &copy; Ubisoft Montreal&nbsp;

Фото © Ubisoft Montreal 

Для составления соответствующих расчётов специалисты использовали данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября.

Аналитики "Яндекса" назвали самые популярные поисковые запросы в 2018 году. Исследование доступно на сайте компании.

Самой популярной игрой стал боевик Far Cry 5. Также в тройку лидеров вошли боевик о ковбоях от создателей GTA (Red Dead Redemption 2) и одна из главных игр в жанре королевской битвы PlayerUnknown's Battlegrounds.

Также в топ-10 входят игры Kingdom Come: Deliverance, Detroit: Become Human, Shadow of the Tomb Raider, Fallout 76, Assassin's Creed Odyssey, Fortnite и Sea of Thieves. Как сообщили в "Яндексе", при составлении этой подборки игр не учитывались браузерные и мини-игры.

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Сергей Сурепин
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