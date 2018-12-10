Москалькова заявила, что Музей истории ГУЛАГа не является традиционным

Омбудсмен подчеркнула, что это учреждение — не что иное, как большая просветительская и образовательная площадка.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила на открытии новой постоянной экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве, что он не является традиционным.

— Это большая просветительская и образовательная площадка, — сказала она.

Омбудсмен напомнила о том, что в этом музее можно наблюдать страшный период, который когда-то пришлось пережить стране.

— Необходимо осмыслить эти дни и осознать, что важно восстановить имя каждого. В этот день, когда мы говорим обо всех правах, мы особо говорим о правах людей в местах заключения. Им нужно создать условия защиты, чтобы ни один невиновный не пострадал от незаконных действий органов власти, — добавила Москалькова.