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Регион
Опубликовано 10 декабря 2018, 15:24

Москалькова заявила, что Музей истории ГУЛАГа не является традиционным

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов и директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов (слева направо) на открытии новой постоянной экспозиции &laquo;ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны&raquo; в Музее истории ГУЛАГа в Москве.&nbsp; Фото: &copy; РИА Новости / Евгения Новоженина

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов и директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов (слева направо) на открытии новой постоянной экспозиции «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны» в Музее истории ГУЛАГа в Москве. 

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Омбудсмен подчеркнула, что это учреждение — не что иное, как большая просветительская и образовательная площадка.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила на открытии новой постоянной экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве, что он не является традиционным.

— Это большая просветительская и образовательная площадка, — сказала она.

Омбудсмен напомнила о том, что в этом музее можно наблюдать страшный период, который когда-то пришлось пережить стране.

— Необходимо осмыслить эти дни и осознать, что важно восстановить имя каждого. В этот день, когда мы говорим обо всех правах, мы особо говорим о правах людей в местах заключения. Им нужно создать условия защиты, чтобы ни один невиновный не пострадал от незаконных действий органов власти, — добавила Москалькова.

Ранее стало известно, что Музей истории ГУЛАГа собирается оцифровать и каталогизировать все существующие документы по репрессиям.

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Анна Стрельцова
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