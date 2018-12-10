Топилин назвал реалистичным план по снижению уровня бедности к 2024 году

Глава Минтруда рассказал, что в некоторых регионах будут проведены пилотные проекты по изучению среднего дохода российских семей.

План по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году можно реализовать. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин на Всероссийском заседании координационного совета уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.

— Цель (...) в том, чтобы, усиливая применение критериев нуждаемости с помощью внедрения такой системы, как социальный контракт, выйти в течение отведённого нам времени на то, чтобы реализовать задачу снижения в два раза уровня бедности. Эта задача реализуема, — сказал Топилин.

Глава Минтруда рассказал, что в 2019 году в некоторых регионах будут проведены пилотные проекты по изучению среднего дохода российских семей. Всё это пройдёт в рамках создания Единой государственной информационной системы социального обеспечения.