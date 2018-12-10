В "Единой России" рассказали про эпатажных депутатов-однопартийцев

Как отметили в политическом объединении, впереди предстоит серьёзная работа, а время для шуток уже подошло к концу.

Сопредседатель Центрального координационного совета сторонников "Единой России" и депутат Госдумы РФ Сергей Боярский выразил мнение, что большинство членов ЕР органично вписывается в деятельность партии, но есть и те, кто пиарится на эпатажных высказываниях.

— Мне кажется, большинство, 99% тех, кто работает, и так органично вписывается в канву. А есть те, кто на эпатаже и глупостях пытается сделать себе бесплатный пиар. Потому что предложения сомнительного характера в Сети очень любят и тиражируют их с большим интересом, чтобы люди порадовались, — заявил Боярский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, к числу депутатов, любящих эпатаж, относится Виталий Милонов. При этом, отметил Боярский, впереди предстоит очень серьёзная работа, а время для шуток уже подошло к концу.

— Теперь в уставе партии прописываются морально-этические нормы. Мне кажется, это для многих из нас избыточное положение, но тем не менее. Хочется заострить внимание на этом, чтобы все наши партийцы, начиная от "первичек", заканчивая ГД и высшими органами госвласти, соизмеряли свою личную позицию и мнение с тем, что оно может быть интерпретировано и может бросить тень на всю нашу партию, на всю фракцию, — сказал он.

Боярский добавил, что его раздражают однопартийцы, высказывающиеся непотребным образом, а также вносящие на обсуждение "какие-то совершенно маразматическое предложения". Он подчеркнул, что позже по этим поступкам судят обо всей партии, в связи с чем надо взвешивать каждое слово.