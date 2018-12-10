В "Единой России" рассказали про эпатажных депутатов-однопартийцев
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Как отметили в политическом объединении, впереди предстоит серьёзная работа, а время для шуток уже подошло к концу.
Сопредседатель Центрального координационного совета сторонников "Единой России" и депутат Госдумы РФ Сергей Боярский выразил мнение, что большинство членов ЕР органично вписывается в деятельность партии, но есть и те, кто пиарится на эпатажных высказываниях.
— Мне кажется, большинство, 99% тех, кто работает, и так органично вписывается в канву. А есть те, кто на эпатаже и глупостях пытается сделать себе бесплатный пиар. Потому что предложения сомнительного характера в Сети очень любят и тиражируют их с большим интересом, чтобы люди порадовались, — заявил Боярский в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, к числу депутатов, любящих эпатаж, относится Виталий Милонов. При этом, отметил Боярский, впереди предстоит очень серьёзная работа, а время для шуток уже подошло к концу.
— Теперь в уставе партии прописываются морально-этические нормы. Мне кажется, это для многих из нас избыточное положение, но тем не менее. Хочется заострить внимание на этом, чтобы все наши партийцы, начиная от "первичек", заканчивая ГД и высшими органами госвласти, соизмеряли свою личную позицию и мнение с тем, что оно может быть интерпретировано и может бросить тень на всю нашу партию, на всю фракцию, — сказал он.
Боярский добавил, что его раздражают однопартийцы, высказывающиеся непотребным образом, а также вносящие на обсуждение "какие-то совершенно маразматическое предложения". Он подчеркнул, что позже по этим поступкам судят обо всей партии, в связи с чем надо взвешивать каждое слово.
— Такова участь публичного политика. Если ты не можешь совладать с собой — говори, пожалуйста, но ты можешь быть позднее уличён в том, что твои высказывания плохо сказываются на партии. Мы говорим про депутатов в том числе. Пусть подумают. Каждый должен для себя грань наметить, — подытожил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников "Единой России".