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Регион
Опубликовано 11 декабря 2018, 04:09

В Госдуме предложили отдавать малоимущим "ненужные" новогодние подарки

Фото &copy;&nbsp;РИА Новости/Егор Ефремов

Фото © РИА Новости/Егор Ефремов

Депутат Госдумы Василий Власов предложил создать систему сбора "ненужных" новогодних подарков, чтобы раздать их малоимущим. Соответствующее письмо он направил министру труда и соцзащиты Максиму Топилину.

Власов отметил, что часто люди получают подарки, которые им не нравятся или не нужны. Также депутат напомнил о государственных служащих, которые не могут принимать вещи дороже определённой стоимости.

— В итоге огромное количество вещей либо хранится в уполномоченном органе с необходимостью дальнейшего выкупа, либо выкидывается, либо пылится дома, — цитирует Власова РИА "Новости".

По мнению депутата, гораздо эффективнее было бы собирать такие подарки и раздавать их малоимущим и людям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию.

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Артём Зуев
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