В Госдуме предложили отдавать малоимущим "ненужные" новогодние подарки
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Депутат Госдумы Василий Власов предложил создать систему сбора "ненужных" новогодних подарков, чтобы раздать их малоимущим. Соответствующее письмо он направил министру труда и соцзащиты Максиму Топилину.
Власов отметил, что часто люди получают подарки, которые им не нравятся или не нужны. Также депутат напомнил о государственных служащих, которые не могут принимать вещи дороже определённой стоимости.
— В итоге огромное количество вещей либо хранится в уполномоченном органе с необходимостью дальнейшего выкупа, либо выкидывается, либо пылится дома, — цитирует Власова РИА "Новости".
По мнению депутата, гораздо эффективнее было бы собирать такие подарки и раздавать их малоимущим и людям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию.