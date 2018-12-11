В Госдуме предложили отдавать малоимущим "ненужные" новогодние подарки

Депутат Госдумы Василий Власов предложил создать систему сбора "ненужных" новогодних подарков, чтобы раздать их малоимущим. Соответствующее письмо он направил министру труда и соцзащиты Максиму Топилину.

Власов отметил, что часто люди получают подарки, которые им не нравятся или не нужны. Также депутат напомнил о государственных служащих, которые не могут принимать вещи дороже определённой стоимости.

— В итоге огромное количество вещей либо хранится в уполномоченном органе с необходимостью дальнейшего выкупа, либо выкидывается, либо пылится дома, — цитирует Власова РИА "Новости".