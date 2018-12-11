Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 декабря 2018, 09:50

Sony проводит массовую распродажу популярных игр для PlayStation 4

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

В настоящий момент некоторые видеоигры геймеры могут приобрести со скидкой до 70 процентов.

Компания Sony объявила о начале массовой распродажи игр для консоли PlayStation 4. Акция приурочена к рождественским праздникам.

В список распродажи попали не только старые, но и новые игры. Среди них: FIFA 19, God of War, Call of Duty: Black Ops 4, Fallout 4 и Shadow of the Tomb Raider. Ряд игр доступен со скидкой до 70 процентов.

Все предложения доступны в магазине цифровой дистрибуции Sony — PlayStation Store. Специальные скидки будут действовать ещё сутки.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • sony
  • playstation4
  • скидки
  • ps4
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar