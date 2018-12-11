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Регион
Опубликовано 11 декабря 2018, 10:00

Режиссёр "Конга" снял короткометражку про PUBG

Кадр видео&nbsp;PUBG - Official PlayStation 4 Launch

Кадр видео PUBG - Official PlayStation 4 Launch

Новое видео было создано в рамках рекламной кампании популярной игры для консоли PlayStation 4.

Режиссёр Джордан Вот-Робертс (фильм "Конг: Остров черепа") снял короткометражный фильм про игру PUBG. Это же видео стало частью рекламной кампании игры для консоли PlayStation 4.

Вот-Робертс снял для игры в жанре королевской битвы комедийное видео, которое наполнено отсылками не только к культуре видеоигр, но и к предыдущим работам режиссёра. В настоящий момент версия PUBG для PS4 уже доступна для всех геймеров — владельцев консоли.

Напомним, что в настоящий момент режиссёр работает над экранизацией популярной игры Metal Gear Solid.

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Сергей Сурепин
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