Режиссёр "Конга" снял короткометражку про PUBG

Режиссёр Джордан Вот-Робертс (фильм "Конг: Остров черепа") снял короткометражный фильм про игру PUBG. Это же видео стало частью рекламной кампании игры для консоли PlayStation 4.

Вот-Робертс снял для игры в жанре королевской битвы комедийное видео, которое наполнено отсылками не только к культуре видеоигр, но и к предыдущим работам режиссёра. В настоящий момент версия PUBG для PS4 уже доступна для всех геймеров — владельцев консоли.