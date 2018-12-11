Эминем выпустил драматический клип, в котором его убивает девушка

Популярный американский рэп-артист ошеломил своих поклонников новой видеоработой.

На этот раз Эминем решил экранизировать композицию под названием Good Guy. Этот трек рэпер записал совместно с канадской певицей Джесси Реез.

Драматический клип рассказывает историю про неудачные отношения. В видео Эминем и Джесси сыграли пару влюблённых. Молодые люди потеряли чувства друг к другу, из-за чего находятся на грани разрыва. В определённый момент между парой начинается ссора, после чего девушка убивает Эминема и закапывает его тело за домом.