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Регион
Опубликовано 11 декабря 2018, 09:39

Эминем выпустил драматический клип, в котором его убивает девушка

Кадр видео&nbsp;EminemMusic
Кадр видео EminemMusic

Популярный американский рэп-артист ошеломил своих поклонников новой видеоработой.

На этот раз Эминем решил экранизировать композицию под названием Good Guy. Этот трек рэпер записал совместно с канадской певицей Джесси Реез.

Драматический клип рассказывает историю про неудачные отношения. В видео Эминем и Джесси сыграли пару влюблённых. Молодые люди потеряли чувства друг к другу, из-за чего находятся на грани разрыва. В определённый момент между парой начинается ссора, после чего девушка убивает Эминема и закапывает его тело за домом.

Трек Good Guy до этого был доступен на новом альбоме артиста под названием Kamikaze, релиз которого состоялся 31 августа. Новый клип уже посмотрели более 7 миллионов раз.

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Сергей Сурепин
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