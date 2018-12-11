Эминем выпустил драматический клип, в котором его убивает девушка
Популярный американский рэп-артист ошеломил своих поклонников новой видеоработой.
На этот раз Эминем решил экранизировать композицию под названием Good Guy. Этот трек рэпер записал совместно с канадской певицей Джесси Реез.
Драматический клип рассказывает историю про неудачные отношения. В видео Эминем и Джесси сыграли пару влюблённых. Молодые люди потеряли чувства друг к другу, из-за чего находятся на грани разрыва. В определённый момент между парой начинается ссора, после чего девушка убивает Эминема и закапывает его тело за домом.
Трек Good Guy до этого был доступен на новом альбоме артиста под названием Kamikaze, релиз которого состоялся 31 августа. Новый клип уже посмотрели более 7 миллионов раз.