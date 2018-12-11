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Опубликовано 11 декабря 2018, 09:29

Назван вероятный кандидат на роль злодея в фильме о Джеймсе Бонде

Кадр фильма "007: Координаты "Скайфолл"/ © Кинопоиск

Кадр фильма "007: Координаты "Скайфолл"/ © Кинопоиск

Однако в настоящий момент театральные критики сомневаются в озвученной кандидатуре.

Стал известен вероятный кандидат на роль главного злодея в будущей ленте о Джеймсе Бонде. Противника британского шпиона может сыграть Рим Малек.

Ранее этот актёр стал известен публике благодаря сериалу "Мистер робот", а также фильму "Богемская рапсодия". При этом эксперты сомневаются в том, что Малек примет предложение, если оно ему конечно же будет сделано. В настоящий момент актёр работает над последним сезоном "Мистера робота".

Напомним, новая лента о Бонде станет юбилейной (это будет уже 25-й фильм серии). Предполагается, что главную роль в ленте исполнит Дэниэл Крейг (официального подтверждения пока не было).

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Сергей Сурепин
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