Назван вероятный кандидат на роль злодея в фильме о Джеймсе Бонде

Однако в настоящий момент театральные критики сомневаются в озвученной кандидатуре.

Стал известен вероятный кандидат на роль главного злодея в будущей ленте о Джеймсе Бонде. Противника британского шпиона может сыграть Рим Малек.

Ранее этот актёр стал известен публике благодаря сериалу "Мистер робот", а также фильму "Богемская рапсодия". При этом эксперты сомневаются в том, что Малек примет предложение, если оно ему конечно же будет сделано. В настоящий момент актёр работает над последним сезоном "Мистера робота".