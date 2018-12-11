Российские актёры назвали лучшие фильмы для Нового года
Кадр фильма "Назад в будущее"/ © Кинопоиск
Большинство опрошенных считают лучшим праздничным фильмом кинокартину «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова.
Журналисты "НьюИнформ" провели опрос российских актёров и кинокритиков. Они попросили назвать наиболее запоминающиеся ленты с новогодней атмосферой.
Лидером оказался советский фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Просмотр этой ленты стал для россиян своего рода уже традицией. Также внимания удостоилась картина "Вечера на хуторе близ Диканьки". Об этом рассказал кинокритик Евгений Баженов (блогер BadComedian).
Актёр Александр Соколовский ("Рубеж") считает, что для новогоднего настроения отлично подойдут фильмы "Один дома" и "1+1". Также "Один дома" рекомендует актёр Даниил Вахрушев (сериал "Физрук"). Также в список любимых фильмов попали "Ёлки", "Назад в будущее" и "Чародеи".