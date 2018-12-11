Российские актёры назвали лучшие фильмы для Нового года

Большинство опрошенных считают лучшим праздничным фильмом кинокартину «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова.

Журналисты "НьюИнформ" провели опрос российских актёров и кинокритиков. Они попросили назвать наиболее запоминающиеся ленты с новогодней атмосферой.

Лидером оказался советский фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Просмотр этой ленты стал для россиян своего рода уже традицией. Также внимания удостоилась картина "Вечера на хуторе близ Диканьки". Об этом рассказал кинокритик Евгений Баженов (блогер BadComedian).