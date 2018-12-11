В Китае появился Комитет по этике. Он оценивает видеоигры

Ведомство уже оценило 20 игр, из которых 11 отправили на "доработку", а остальные 9 сразу запретили.

В марте 2018 года Правительство Китая провело масштабную реорганизацию ведомства, которое занимается сертификацией видеоигр. Из-за этого на протяжении 9 месяцев издатели не могли выпускать игры в этой стране — кроме тех, которые одобрили ранее.

Сейчас в Китае работает Комитет по этике в онлайн-играх — ведомство, которое отвечает за выдачу лицензий. Когда именно было сформировано новое ведомство — не сообщается, однако за время работы специалисты этой организации оценили 20 игр.