В Китае появился Комитет по этике. Он оценивает видеоигры
Фото © China Money Network Limited.
Ведомство уже оценило 20 игр, из которых 11 отправили на "доработку", а остальные 9 сразу запретили.
В марте 2018 года Правительство Китая провело масштабную реорганизацию ведомства, которое занимается сертификацией видеоигр. Из-за этого на протяжении 9 месяцев издатели не могли выпускать игры в этой стране — кроме тех, которые одобрили ранее.
Сейчас в Китае работает Комитет по этике в онлайн-играх — ведомство, которое отвечает за выдачу лицензий. Когда именно было сформировано новое ведомство — не сообщается, однако за время работы специалисты этой организации оценили 20 игр.
Названия игр, которые оценивались, не сообщаются. В настоящий момент известно, что 9 игр запретили сразу, а оставшиеся 11 отправили на "доработку" — ведомство попросило "устранить моральный вред", который присутствует в этих проектах. Что подразумевается под этой формулировкой, увы, не уточняется.