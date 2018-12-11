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Регион
Опубликовано 11 декабря 2018, 09:08

В Китае появился Комитет по этике. Он оценивает видеоигры

Фото &copy; China Money Network Limited.&nbsp;

Фото © China Money Network Limited. 

Ведомство уже оценило 20 игр, из которых 11 отправили на "доработку", а остальные 9 сразу запретили.

В марте 2018 года Правительство Китая провело масштабную реорганизацию ведомства, которое занимается сертификацией видеоигр. Из-за этого на протяжении 9 месяцев издатели не могли выпускать игры в этой стране — кроме тех, которые одобрили ранее.

Сейчас в Китае работает Комитет по этике в онлайн-играх — ведомство, которое отвечает за выдачу лицензий. Когда именно было сформировано новое ведомство — не сообщается, однако за время работы специалисты этой организации оценили 20 игр.

Названия игр, которые оценивались, не сообщаются. В настоящий момент известно, что 9 игр запретили сразу, а оставшиеся 11 отправили на "доработку" — ведомство попросило "устранить моральный вред", который присутствует в этих проектах. Что подразумевается под этой формулировкой, увы, не уточняется.

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Сергей Сурепин
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