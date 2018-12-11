МОК пока не готов делать киберспорт олимпийской дисциплиной

Несмотря на это, Международный олимпийский комитет всё ещё больше склоняется в сторону спортивных симуляторов.

В начале декабря в Швейцарии состоялось заседание Международного олимпийского комитета. Его участники обсудили киберспорт. Они выделили ряд причин, по которым пока этот вид соревнований не может появиться в официальной программе Олимпийских игр.

Одной из них является непостоянство игровой индустрии и подверженность трендам. Популярность видеоигр растёт и падает, в то время как олимпийская дисциплина должна быть универсальна и независима от времени.