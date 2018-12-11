МОК пока не готов делать киберспорт олимпийской дисциплиной
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Несмотря на это, Международный олимпийский комитет всё ещё больше склоняется в сторону спортивных симуляторов.
В начале декабря в Швейцарии состоялось заседание Международного олимпийского комитета. Его участники обсудили киберспорт. Они выделили ряд причин, по которым пока этот вид соревнований не может появиться в официальной программе Олимпийских игр.
Одной из них является непостоянство игровой индустрии и подверженность трендам. Популярность видеоигр растёт и падает, в то время как олимпийская дисциплина должна быть универсальна и независима от времени.
Помимо этого, участники заседания считают, что сфера игр сама по себе очень фрагментирована, в то время как коммерческая конкуренция играет в ней ключевую роль. Что же касается классических спортивных дисциплин, то они, в свою очередь, основаны на конкретных ценностях и величинах, которые можно измерять, так как они не подвержены влиянию финансовой составляющей.