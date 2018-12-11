Володин, глава СПЧ и Кудрин пришли проститься с правозащитницей Алексеевой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава СПЧ Михаил Федотов и председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин пришли проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой.

Церемония прощания проходит в Центральном доме журналиста в Москве. Безопасность обеспечивают сотрудники Росгвардии, ФСО и полиции.

Ожидается также, что проститься приедет и президент РФ Владимир Путин.