Володин, глава СПЧ и Кудрин пришли проститься с правозащитницей Алексеевой
Фото: ©РИА Новости/Никеричев Андрей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава СПЧ Михаил Федотов и председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин пришли проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой.
Церемония прощания проходит в Центральном доме журналиста в Москве. Безопасность обеспечивают сотрудники Росгвардии, ФСО и полиции.
Ожидается также, что проститься приедет и президент РФ Владимир Путин.
Алексеева скончалась в минувшую субботу на 92-м году жизни. Правозащитницу похоронят на Троекуровском кладбище.