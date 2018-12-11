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Регион
Опубликовано 11 декабря 2018, 10:53

Володин, глава СПЧ и Кудрин пришли проститься с правозащитницей Алексеевой

Фото: &copy;РИА Новости/Никеричев Андрей

Фото: ©РИА Новости/Никеричев Андрей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава СПЧ Михаил Федотов и председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин пришли проститься с правозащитницей Людмилой Алексеевой.

Церемония прощания проходит в Центральном доме журналиста в Москве. Безопасность обеспечивают сотрудники Росгвардии, ФСО и полиции.

Ожидается также, что проститься приедет и президент РФ Владимир Путин.

Алексеева скончалась в минувшую субботу на 92-м году жизни. Правозащитницу похоронят на Троекуровском кладбище.

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Янковская Ольга
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