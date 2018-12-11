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Опубликовано 11 декабря 2018, 11:35

Госдума утвердила закон о ежегодном увеличении МРОТ

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев

Когда закон вступит в силу, минимальный размер оплаты труда будет привязан к уровню прожиточного минимума.

Государственная дума сегодня приняла закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда. Согласно этому документу, МРОТ будет увеличиваться каждый год, чтобы соответствовать уровню прожиточного минимума.

Так, с начала 2019 года это будет 11 280 рублей. То есть рост составит в среднем по России 117 рублей от уровня МРОТ этого года.

Такая зависимость МРОТ от величины прожиточного минимума была утверждена 28 декабря 2017 года. С 2019-го уровень МРОТ должен каждый год устанавливаться федеральным законом.

Напомним, в этом году уровень МРОТ повышался в мае. Он вырос тогда до 11 163 рублей.

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Андрей Григорьев
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