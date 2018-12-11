Госдума утвердила закон о ежегодном увеличении МРОТ

Когда закон вступит в силу, минимальный размер оплаты труда будет привязан к уровню прожиточного минимума.

Государственная дума сегодня приняла закон о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда. Согласно этому документу, МРОТ будет увеличиваться каждый год, чтобы соответствовать уровню прожиточного минимума.

Так, с начала 2019 года это будет 11 280 рублей. То есть рост составит в среднем по России 117 рублей от уровня МРОТ этого года.

Такая зависимость МРОТ от величины прожиточного минимума была утверждена 28 декабря 2017 года. С 2019-го уровень МРОТ должен каждый год устанавливаться федеральным законом.