"Богемская рапсодия" стала самой популярной песней XX века на стриминг-сервисах
Фото: © Queen
Песня британской группы Queen набрала популярность после выхода одноимённого фильма.
Премьера трека состоялась ещё в 1975 году. В настоящий момент эта песня является самой прослушиваемой на стриминг-сервисах композицией XX века.
По информации Universal Music Group, количество прослушиваний этого трека уже преодолело отметку в 1,5 миллиарда раз. Речь идёт исключительно о стриминговых сервисах.
Большую роль в этом сыграл фильм "Богемская рапсодия". Лента вышла в 2018 году и уже номинирована на премию "Золотой глобус".