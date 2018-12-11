"Богемская рапсодия" стала самой популярной песней XX века на стриминг-сервисах

Песня британской группы Queen набрала популярность после выхода одноимённого фильма.

Премьера трека состоялась ещё в 1975 году. В настоящий момент эта песня является самой прослушиваемой на стриминг-сервисах композицией XX века.

По информации Universal Music Group, количество прослушиваний этого трека уже преодолело отметку в 1,5 миллиарда раз. Речь идёт исключительно о стриминговых сервисах.