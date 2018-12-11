Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 декабря 2018, 13:27

"Богемская рапсодия" стала самой популярной песней XX века на стриминг-сервисах

Фото: &copy; Queen

Фото: © Queen

Песня британской группы Queen набрала популярность после выхода одноимённого фильма.

Премьера трека состоялась ещё в 1975 году. В настоящий момент эта песня является самой прослушиваемой на стриминг-сервисах композицией XX века.

По информации Universal Music Group, количество прослушиваний этого трека уже преодолело отметку в 1,5 миллиарда раз. Речь идёт исключительно о стриминговых сервисах.

Большую роль в этом сыграл фильм "Богемская рапсодия". Лента вышла в 2018 году и уже номинирована на премию "Золотой глобус".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Кино и сериалы
  • Музыка
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar