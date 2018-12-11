В Корее геймеров будут сажать в тюрьму за игру от чужого имени

Правительство Южной Кореи утвердило закон, который касается развития игровой индустрии.

Теперь в Корее геймеры, которые занимаются прокачкой чужих аккаунтов, будут получать штрафы. За одно такое нарушение придётся заплатить 20 миллионов вон (порядка 1,2 миллиона рублей).

Кроме того, геймеров будут наказывать тюремным заключением на два года. Таким способом в Корее хотят избавиться от компаний, которые зарабатывают на прокачке аккаунтов. Пользователи заказывают такие услуги для того, чтобы подняться в рейтинге и играть с лучшими геймерами.