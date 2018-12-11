В Корее геймеров будут сажать в тюрьму за игру от чужого имени
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Правительство Южной Кореи утвердило закон, который касается развития игровой индустрии.
Теперь в Корее геймеры, которые занимаются прокачкой чужих аккаунтов, будут получать штрафы. За одно такое нарушение придётся заплатить 20 миллионов вон (порядка 1,2 миллиона рублей).
Кроме того, геймеров будут наказывать тюремным заключением на два года. Таким способом в Корее хотят избавиться от компаний, которые зарабатывают на прокачке аккаунтов. Пользователи заказывают такие услуги для того, чтобы подняться в рейтинге и играть с лучшими геймерами.
Напомним, в 2015 году профессиональный киберспортсмен XiaoWeiXiao был замечен за подобной деятельностью. Китайский игрок в League of Legends получил 1300 долларов за прокачку чужого аккаунта. В итоге его отстранили от официальных турниров на год.