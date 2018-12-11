Глава Роспотребнадзора оценила вероятность эпидемии гриппа в этом году
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Как рассказала Анна Попова, незначительное превышение недельных эпидемических порогов зафиксировано в Якутии.
Вирусы гриппа в России полностью соответствуют вакцинным штаммам, эпидемии в этом году удастся избежать. Об этом заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
— Мы предполагаем, что у нас надёжная защита. На сегодняшний день в РФ получили иммунизацию отечественными вакцинами против гриппа 69,1 миллиона человек, — отметила она.
Попова пояснила, что число привитых россиян составляет 47,8% от совокупной численности населения. Глава Роспотребнадзора добавила, что в целом по стране наблюдается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ. По её словам, единственным регионом, где зафиксировано незначительное превышение недельных эпидемических порогов, является Якутия.