Как рассказала Анна Попова, незначительное превышение недельных эпидемических порогов зафиксировано в Якутии.

Вирусы гриппа в России полностью соответствуют вакцинным штаммам, эпидемии в этом году удастся избежать. Об этом заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Мы предполагаем, что у нас надёжная защита. На сегодняшний день в РФ получили иммунизацию отечественными вакцинами против гриппа 69,1 миллиона человек, — отметила она.