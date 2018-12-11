"Оскар" вручит себя сам: Киноакадемия может вообще отказаться от ведущего

Из-за отказа Кевина Харта проводить церемонию вручения главной кинопремии года руководство Американской киноакадемии оказалось в тупике.

Популярный комик Кевин Харт накануне признал, что он не может вести премию "Оскар" из-за общественной неприязни в связи с его сообщениями в "Твиттере", которые сочли гомофобными. В настоящий момент премия остаётся без ведущего, а Американской киноакадемии трудно найти замену Харту.

Помимо скандала вокруг твитов ещё одной проблемой стал низкий гонорар за проведение шоу. В 2017 году Джимми Киммел жаловался, что ему заплатили лишь 15 тысяч долларов. Это стало причиной того, что большая часть потенциальных кандидатов отказалась участвовать в проведении шоу.

Совет Американской киноакадемии должен будет провести заседание вечером 11 декабря для того, чтобы обсудить замену ведущего или вовсе отказаться от него. Ранее сообщалось, что у академии не было планов на случай таких обстоятельств. Вместе с этим есть информация, что киноакадемия откажется от ведущего вовсе, а статуэтки будут вручать гости мероприятия сами себе.