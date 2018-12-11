Опубликован трейлер сериала "Академия Амбрелла"

Экранизация культового комикса будет доступна на стриминговой площадке Netflix в феврале 2019 года.

Серия комиксов художника Габриэля Ба и сценариста Джерарда Уэя под названием The Umbrella Academy превращается в сериал на Netflix. Анонс шоу "Академия Амбрелла" состоялся более года назад, а теперь компания опубликовала первый трейлер.

Согласно сюжету, замаскированный инопланетянин собрал 6 одарённых младенцев и растил из них супергероев для важной миссии. Спустя годы Академия Амбрелла распалась, а приёмные дети собрались вместе только после смерти инопланетянина для того, чтобы спасти мир.