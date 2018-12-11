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Опубликовано 11 декабря 2018, 13:26

Опубликован трейлер сериала "Академия Амбрелла"

Фото: &copy;&nbsp;youtube.com/The Umbrella Academy | Teaser [HD] | Netflix

Фото: © youtube.com/The Umbrella Academy | Teaser [HD] | Netflix

Экранизация культового комикса будет доступна на стриминговой площадке Netflix в феврале 2019 года.

Серия комиксов художника Габриэля Ба и сценариста Джерарда Уэя под названием The Umbrella Academy превращается в сериал на Netflix. Анонс шоу "Академия Амбрелла" состоялся более года назад, а теперь компания опубликовала первый трейлер.

Согласно сюжету, замаскированный инопланетянин собрал 6 одарённых младенцев и растил из них супергероев для важной миссии. Спустя годы Академия Амбрелла распалась, а приёмные дети собрались вместе только после смерти инопланетянина для того, чтобы спасти мир.

Первый сезон выйдет 15 февраля 2019 года. Пока запланировано выпустить только 10 эпизодов. Главные роли в сериале исполнили Эллен Пейдж (Beyond: Two Souls), Том Хоппер ("Мерлин"), Роберт Шиэн ("Отбросы"), Колм Фиори ("Тор").

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Сергей Сурепин
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