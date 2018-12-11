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Опубликовано 11 декабря 2018, 13:16

Хакеры полностью взломали PlayStation Classic

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

Миниатюрная консоль теперь может быть использована для запуска абсолютно любой ретро-игры.

В начале декабря японская компания Sony выпустила миниатюрную консоль PlayStation Classic. На приставку были предварительно установлены 20 культовых игр. Устанавливать другие игры на консоль нельзя, однако хакеры нашли способ, чтобы обойти это ограничение.

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Таким образом, теперь на PlayStation Classic можно запускать любые ретро-игры. После взлома на приставку можно загружать игры непосредственно с флешки. При этом разбирать сам гаджет не надо — нужно только выполнить несколько действий с файлами на компьютере.

Напомним, PlayStation Classic продаётся за 8990 рублей в России. В комплекте с консолью идут два проводных геймпада.

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Сергей Сурепин
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