Хакеры полностью взломали PlayStation Classic

Миниатюрная консоль теперь может быть использована для запуска абсолютно любой ретро-игры.

В начале декабря японская компания Sony выпустила миниатюрную консоль PlayStation Classic. На приставку были предварительно установлены 20 культовых игр. Устанавливать другие игры на консоль нельзя, однако хакеры нашли способ, чтобы обойти это ограничение.

Таким образом, теперь на PlayStation Classic можно запускать любые ретро-игры. После взлома на приставку можно загружать игры непосредственно с флешки. При этом разбирать сам гаджет не надо — нужно только выполнить несколько действий с файлами на компьютере.