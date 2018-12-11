Опубликован трейлер хоррора о Супермене
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Над новой кинолентой, которая расскажет о популярном супергерое, работал автор "Стражей Галактики".
Кинокомпания Sony Pictures Entertainment поделилась трейлером фильма "Гори, гори ясно". Его режиссёром выступил Джеймс Ганн, который ранее работал над "Стражами Галактики".
Главную роль в фильме исполнит актриса Элизабет Бэнкс. Сама же лента должна будет рассказать историю про Супермена, но с элементами хоррора.
Российская премьера фильма запланирована на 23 мая 2019 года.