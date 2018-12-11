Опубликован трейлер хоррора о Супермене

Над новой кинолентой, которая расскажет о популярном супергерое, работал автор "Стражей Галактики".

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment поделилась трейлером фильма "Гори, гори ясно". Его режиссёром выступил Джеймс Ганн, который ранее работал над "Стражами Галактики".

Главную роль в фильме исполнит актриса Элизабет Бэнкс. Сама же лента должна будет рассказать историю про Супермена, но с элементами хоррора.