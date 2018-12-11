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Опубликовано 11 декабря 2018, 13:06

Опубликован трейлер хоррора о Супермене

Фото: &copy; Flickr/flickr.com/Gareth

Фото: © Flickr/flickr.com/Gareth

Над новой кинолентой, которая расскажет о популярном супергерое, работал автор "Стражей Галактики".

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment поделилась трейлером фильма "Гори, гори ясно". Его режиссёром выступил Джеймс Ганн, который ранее работал над "Стражами Галактики".

Главную роль в фильме исполнит актриса Элизабет Бэнкс. Сама же лента должна будет рассказать историю про Супермена, но с элементами хоррора.

Российская премьера фильма запланирована на 23 мая 2019 года.

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Сергей Сурепин
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