Опасный друг. Как не превратить ребёнка в компьютерного зомби

Учёные из Национального института здравоохранения США в течение нескольких лет исследовали почти 4,5 тысяч детей 9 и 10 лет и выяснили, как компьютер влияет на ребёнка.

Оказалось, что у детей, которые длительное время проводили перед экранами смартфонов, мониторов, перед компьютерами, наблюдались изменения в структуре тканей мозга.

В чём опасность?

Фото © Flickr/Howard County Library System

Американские учёные заявили, что при долгом сидении за компьютером у детей истончается кора головного мозга, которая отвечает за интеллектуальное развитие. Даже если они играют в развивающие игры, огромная нагрузка на мозг приводит к его преждевременному старению.

А дофамин, который длительно вбрасывается в детский организм во время игр за компьютером и других развлечений, может нанести непоправимый вред психическому и физическому здоровью. Согласно выводам специалистов, кроме шизофрении у детей могут развиваться нарушения в работе надпочечников, почек и печени.

Врач-педиатр Андрей Степанов в интервью Лайфу сказал, что в его практике пока не было случаев, чтобы от гаджетов отказали почки или кто-то сошёл с ума. Но фанатичное увлечение компьютерными играми или соцсетями, безусловно, вредит здоровью.

— Это, конечно, вредно для зрения, а насчёт почек, печени или чтобы истончалась кора головного мозга, — это требует ещё проверки. Любое чрезмерное увлечение опасно. Фанатичное увлечение компьютером может обострять хронические заболевания, но не является их первопричиной, — заявил Лайфу Андрей Степанов.

Врач-педиатр призвал не увлекаться гаджетами и компьютерами до фанатизма.

Если без компа никак

Детский психолог Татьяна Ночкина отметила, что сейчас родители в вопросах взаимодействия ребёнка с компьютером бросаются из крайности в крайность: или запрещают совсем, или разрешают. Не подходят оба варианта.

— Родители зачастую уходят в этом вопросе в крайности: либо запрещают использовать детям телефоны и компьютеры как можно дольше, что приводит к конфликтам, либо уходят в некую вседозволенность, просто не зная, что с этим делать. На самом деле здесь важно найти золотую середину. Мамы и папы должны сразу назначать ребёнку определённое время, в зависимости от возраста, которое он может проводить за компьютером или планшетом, — говорит психолог.

По словам специалиста, для детей 5–6 лет — это максимум час в день, в 9–10 лет — уже дозволено и 2 часа. При этом эксперт призвала родителей не просто говорить "это вредно", а аргументированно доносить свою позицию. Отметим, что в данном вопросе важно не врать и не приукрашать действительность. Ребёнок прекрасно поймёт, что он не ослепнет сразу, как только нарушит ваш запрет на "два часа — не больше". Поэтому объяснять нужно правдиво. Но предельно понятно.

Ещё одна ошибка со стороны родителей: забирая гаджет, они включают агрессию, раздражая и провоцируя малыша на ответную негативную реакцию. Условно: мама становится врагом. Она же лишает ребёнка гаджета.

Пусть врагом будет таймер, а не мама

Психологи советуют развивать в ребёнке самостоятельность и понимание, что компьютер может быть вреден. Можно научить его самого оценивать это влияние: обращать внимание ребёнка на то, сколько времени они проводят за компьютером, как себя чувствуют после этого.

Кроме того, можно переключить его гнев с вас на неодушевлённый предмет. К примеру, таймер.

— Дети, особенно маленькие, легко переключают свой гнев с человека на предмет. Поэтому родители могут использовать таймер или кухонные часы для ограничения времени, которое проводится, к примеру, в Интернете. Лучше, чтобы ребёнок сам ставил себе таймер и сам же его выключал. Тогда контролёром, ограничителем и раздражителем становится именно таймер, а не мама, — отмечает Татьяна Ночкина.

Дайте детям право на ошибку

Психолог уточнила, что в реальности не работают жёсткие ограничения и рекомендации окулистов не проводить больше 10-–20 минут, глядя в экран. Ребёнок всё равно будет требовать больше и больше. В этом случае нельзя быть столь категоричными. Нужно оставлять им право на ошибку и учить осознанности.