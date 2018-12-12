Официант на нобелевском банкете совершил эпический фейл и попал на видео

Ежегодный торжественный ужин обслуживали 40 поваров и 190 официантов. И конфуз одного из них попал на камеру. Вадимас разносил еду и уронил закуску с запечённым сельдереем профессору молекулярной и клеточной биологии Дану Лархаммару (Dan Larhammar) на пиджак.

Вадимас решил исправить ситуацию. С изящной лёгкостью и забавной мимикой, словно у мистера Бина, он попытался вытереть спину академика. По его словам, конфликта между ними не возникло. А ресторан позже оплатил учёному химчистку.

Она (закуска. — Прим. ред) просто соскользнула. Но не было никакого негатива. Профессор оказался очень мил. Ему было неудобнее, чем мне Вадимас, официант