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Регион
Опубликовано 12 декабря 2018, 07:30

"Аквамен" успешно стартовал в Китае на неделю раньше России и США

Фото: &copy;&nbsp;WARNER BROS

Фото: © WARNER BROS

В первый день проката лента заработала порядка 22,4 миллиона долларов в материковой части Китая.

7 декабря в Китае вышел самый последний на данный момент фильм компании Warner Bros. по вселенной кинокомиксов DC о супергероях "Аквамен". Релиз ленты состоялся на неделю раньше, чем в США и России.

В первый день проката картина получила 22,4 миллиона долларов кассовых сборов в материковой части Китая. Продажи билетов на этот фильм составили 86 процентов от общих продаж на все ленты 7 декабря в Китае.

Напомним, в США и России премьера фильма "Аквамен" состоится 14 декабря.

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Сергей Сурепин
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