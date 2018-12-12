"Аквамен" успешно стартовал в Китае на неделю раньше России и США

В первый день проката лента заработала порядка 22,4 миллиона долларов в материковой части Китая.

7 декабря в Китае вышел самый последний на данный момент фильм компании Warner Bros. по вселенной кинокомиксов DC о супергероях "Аквамен". Релиз ленты состоялся на неделю раньше, чем в США и России.

В первый день проката картина получила 22,4 миллиона долларов кассовых сборов в материковой части Китая. Продажи билетов на этот фильм составили 86 процентов от общих продаж на все ленты 7 декабря в Китае.