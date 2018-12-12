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Опубликовано 12 декабря 2018, 07:40

Netflix опубликовал трейлер "Тройной границы" с Беном Аффлеком

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Netflix

Фото: © Кадр из видео YouTube/Netflix

Выход новой кинокартины со звездой "Бэтмена" запланирован на март будущего года.

Компания Netflix опубликовала первый трейлер фильма "Тройная граница". Главную роль в остросюжетном триллере сыграл Бен Аффлек.

Будущая лента расскажет про знаменитую пограничную зону, которая расположена между Бразилией, Парагваем и Аргентиной. Из-за своего уникального расположения это место стало зоной, которая переполнена террористами, наркоторговцами и преступниками. В центре сюжета — история 5 мужчин, которые оказались на этой тройной границе.

Помимо Аффлека, в ленте снялись Чарли Ханнэм, Педро Паскаль, Оскар Айзек, Гаррет Хедлунд. Релиз запланирован на март 2019 года.

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Сергей Сурепин
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