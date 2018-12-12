Netflix опубликовал трейлер "Тройной границы" с Беном Аффлеком

Будущая лента расскажет про знаменитую пограничную зону, которая расположена между Бразилией, Парагваем и Аргентиной. Из-за своего уникального расположения это место стало зоной, которая переполнена террористами, наркоторговцами и преступниками. В центре сюжета — история 5 мужчин, которые оказались на этой тройной границе.