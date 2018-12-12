Netflix опубликовал трейлер "Тройной границы" с Беном Аффлеком
Фото: © Кадр из видео YouTube/Netflix
Выход новой кинокартины со звездой "Бэтмена" запланирован на март будущего года.
Компания Netflix опубликовала первый трейлер фильма "Тройная граница". Главную роль в остросюжетном триллере сыграл Бен Аффлек.
Будущая лента расскажет про знаменитую пограничную зону, которая расположена между Бразилией, Парагваем и Аргентиной. Из-за своего уникального расположения это место стало зоной, которая переполнена террористами, наркоторговцами и преступниками. В центре сюжета — история 5 мужчин, которые оказались на этой тройной границе.
Помимо Аффлека, в ленте снялись Чарли Ханнэм, Педро Паскаль, Оскар Айзек, Гаррет Хедлунд. Релиз запланирован на март 2019 года.