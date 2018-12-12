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Опубликовано 12 декабря 2018, 07:50

Стали известны подробности новой части Far Cry

Фото: &copy; Ubisoft

Фото: © Ubisoft

Выход боевика запланирован на пятнадцатое февраля будущего года на ПК и консолях.

Недавно компания Ubisoft анонсировала продолжение Far Cry 5. Новая игра получила название Far Cry: New Dawn. В связи с этим арт-директор проекта Айзек Палисмадо решил рассказать подробности о новой игре.

По словам разработчика, команда уже давно планировала выпустить Far Cry в сеттинге постапокалипсиса. Студия Ubisoft хотела сделать что-то уникальное с собственным видением. Главными злодеями в новой игре будут сёстры-близняшки Джоуи и Микки, которые руководят остальными негодяями Highwaymen. По словам разработчиков, мировоззрение персонажей сформировано новым миром: миром беззакония и дефицита.

Также стало известно, что в новой игре будут совместные миссии. Игрокам во время экспедиций нужно будет исследовать разные страны после ядерной войны. Релиз новой игры ожидается 15 февраля.

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Сергей Сурепин
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