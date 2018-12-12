В Госдуму внесли проект закона о штрафах за недостоверную информацию в СМИ
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Речь идёт о сообщениях, которые создают "угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности" и так далее.
В Государственную думу внесён проект закона о штрафах до миллиона рублей за распространение недостоверной социально значимой информации в СМИ. Документ появился в базе данных палаты.
Авторы законопроекта предлагают запретить передачу через СМИ такой информации "под видом достоверных сообщений". Уточняется, что речь идёт о сообщениях, которые создают " угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий".
Предлагается внести пункт о наказании за такие сообщения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Для граждан — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до миллиона рублей. Также предлагается конфисковать "предметы административного правонарушения".