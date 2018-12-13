Игра Fortnite попала в топ поисковых запросов 2018 года на Pornhub

Сервис Pornhub уже по традиции подвёл итоги года, опубликовав подробную статистику, показывающую интересы пользователей.

В топ хостинга видео для взрослых попали игры. Популярная королевская битва Fortnite заняла второе место в рейтинге "Поисковые запросы, определившие 2018 год". Также Боузетта (женственная версия Боузера из игры про Марио) находится на девятом месте.

Сотрудники Pornhub заявили, что пользователям свойственно испытывать сексуальное влечение к персонажам из игр. В связи с этим в апреле, когда серверы Fortnite отключились, популярность запроса с названием этой игры на Pornhub выросла на 60 процентов.