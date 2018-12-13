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Регион
Опубликовано 13 декабря 2018, 07:35

Игра Fortnite попала в топ поисковых запросов 2018 года на Pornhub

Фото: &copy; Flickr/whelsko/dungx

Фото: © Flickr/whelsko/dungx

Сервис Pornhub уже по традиции подвёл итоги года, опубликовав подробную статистику, показывающую интересы пользователей.

В топ хостинга видео для взрослых попали игры. Популярная королевская битва Fortnite заняла второе место в рейтинге "Поисковые запросы, определившие 2018 год". Также Боузетта (женственная версия Боузера из игры про Марио) находится на девятом месте.

Сотрудники Pornhub заявили, что пользователям свойственно испытывать сексуальное влечение к персонажам из игр. В связи с этим в апреле, когда серверы Fortnite отключились, популярность запроса с названием этой игры на Pornhub выросла на 60 процентов.

Что же касается консолей, то порно в этом году чаще всего смотрели с PlayStation (54,4%), Xbox (33%), Nintendo Wii U (4,6%). В России самым популярным игровым запросом был Overwatch.

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Сергей Сурепин
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