Джейсон Момоа предложил объединить вселенные DC и Marvel
Кадр фильма "Аквамен"/ © Кинопоиск
Исполнитель главной роли в фильме "Аквамен" заявил, что он хочет сразиться с Халком или выпить пива с Тором.
Актёр Джейсон Момоа (исполнитель роли Аквамена) предложил снять фильм, который объединит героев вселенных Marvel и DC. По мнению актёра, это будет феноменально.
Момоа заявил, что ему хотелось бы сразиться с Халком в амплуа Аквамена. Помимо всего прочего, актёр не против выпить пива с Тором. Момоа уверен, что зрители будут счастливы увидеть "Мстителей" и "Лигу справедливости" в одной ленте.
Напомним, фильм "Аквамен" начнут показывать в российском прокате 13 декабря.