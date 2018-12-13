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Регион
Опубликовано 13 декабря 2018, 07:45

Джейсон Момоа предложил объединить вселенные DC и Marvel

Кадр фильма "Аквамен"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Аквамен"/ © Кинопоиск

Исполнитель главной роли в фильме "Аквамен" заявил, что он хочет сразиться с Халком или выпить пива с Тором.

Актёр Джейсон Момоа (исполнитель роли Аквамена) предложил снять фильм, который объединит героев вселенных Marvel и DC. По мнению актёра, это будет феноменально.

Момоа заявил, что ему хотелось бы сразиться с Халком в амплуа Аквамена. Помимо всего прочего, актёр не против выпить пива с Тором. Момоа уверен, что зрители будут счастливы увидеть "Мстителей" и "Лигу справедливости" в одной ленте.

Напомним, фильм "Аквамен" начнут показывать в российском прокате 13 декабря.

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Сергей Сурепин
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