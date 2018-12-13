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Регион
Опубликовано 13 декабря 2018, 07:56

Съёмки продолжения "Доктора Стрэджа" начнутся весной 2020 года

Фото: &copy; Kinopoisk

Фото: © Kinopoisk

Постановкой новой кинокартины будет заниматься режиссёр первой части Скотт Дерриксон.

Режиссёр Скотт Дерриксон подписал соглашение о съёмке продолжения "Доктора Стрэнджа". Об этом сообщает THR со ссылкой на собственный источник. Студия Marvel при этом пока не комментирует назначение Дерриксона.

В настоящий момент Marvel Studios проводит поиск сценариста. Производство будущего фильма ориентировочно запланировано на весну 2020 года.

Предполагается, что фильм выйдет в мае 2021 года. Главную роль, как и ранее, исполнит Бенедикт Камбербетч. Также ожидается, что к своим ролям вернутся Бенедикт Вонг и Рейчел МакАдамс (они тоже играли в первой части "Доктора Стрэнджа").

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Сергей Сурепин
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