Съёмки продолжения "Доктора Стрэджа" начнутся весной 2020 года
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Постановкой новой кинокартины будет заниматься режиссёр первой части Скотт Дерриксон.
Режиссёр Скотт Дерриксон подписал соглашение о съёмке продолжения "Доктора Стрэнджа". Об этом сообщает THR со ссылкой на собственный источник. Студия Marvel при этом пока не комментирует назначение Дерриксона.
В настоящий момент Marvel Studios проводит поиск сценариста. Производство будущего фильма ориентировочно запланировано на весну 2020 года.
Предполагается, что фильм выйдет в мае 2021 года. Главную роль, как и ранее, исполнит Бенедикт Камбербетч. Также ожидается, что к своим ролям вернутся Бенедикт Вонг и Рейчел МакАдамс (они тоже играли в первой части "Доктора Стрэнджа").