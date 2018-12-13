Съёмки продолжения "Доктора Стрэджа" начнутся весной 2020 года

Постановкой новой кинокартины будет заниматься режиссёр первой части Скотт Дерриксон.

Режиссёр Скотт Дерриксон подписал соглашение о съёмке продолжения "Доктора Стрэнджа". Об этом сообщает THR со ссылкой на собственный источник. Студия Marvel при этом пока не комментирует назначение Дерриксона.

В настоящий момент Marvel Studios проводит поиск сценариста. Производство будущего фильма ориентировочно запланировано на весну 2020 года.