Опубликован трейлер 3-го сезона "Настоящего детектива"
Первый эпизод будущего сериала должен будет выйти на телеканале HBO уже 13 января.
В Сети появился новый трейлер 3-го сезона сериала "Настоящий детектив". Шоу будет выходить на канале HBO. Премьера нового сезона состоится 13 декабря.
Главный герой нового сезона — детектив Уэйн Хэйс. Он должен будет расследовать череду преступлений, которые начались с пропажи нескольких детей. Роль Хэйса исполнит Махершала Али ("Лунный свет"). Его напарника сыграет Стивен Дорф ("Блэйд").
Действие нового сезона разворачивается в Озарке (штат Арканзас) на протяжении нескольких десятилетий. Сюжет будущего сезона будет "переключаться" между тремя промежутками времени.