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Опубликовано 13 декабря 2018, 08:06

Опубликован трейлер 3-го сезона "Настоящего детектива"

Фото: &copy;&nbsp;youtube.com/True Detective Season 3 (2019) Official Trailer

Фото: © youtube.com/True Detective Season 3 (2019) Official Trailer

Первый эпизод будущего сериала должен будет выйти на телеканале HBO уже 13 января.

В Сети появился новый трейлер 3-го сезона сериала "Настоящий детектив". Шоу будет выходить на канале HBO. Премьера нового сезона состоится 13 декабря.

Главный герой нового сезона — детектив Уэйн Хэйс. Он должен будет расследовать череду преступлений, которые начались с пропажи нескольких детей. Роль Хэйса исполнит Махершала Али ("Лунный свет"). Его напарника сыграет Стивен Дорф ("Блэйд").

Действие нового сезона разворачивается в Озарке (штат Арканзас) на протяжении нескольких десятилетий. Сюжет будущего сезона будет "переключаться" между тремя промежутками времени.

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Сергей Сурепин
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