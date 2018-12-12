Володин назвал три главные задачи Госдумы
Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Это повышение качества работы, эффективности представительных полномочий депутатов и усиление парламентского контроля.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обозначил в своём выступлении три приоритета, стоящих перед нижней палатой парламента.
— Это повышение качества законотворческой работы, повышение эффективности представительных полномочий депутатов и усиление парламентского контроля, — сказал Володин.
Он отметил, что для повышения качества законотворчества нужно взаимодействие с региональными законодательными собраниями, в первую очередь на уровне профильных комитетов. Для повышения представительных функций депутатов их работа должна быть оптимизирована так, чтобы депутат имел возможность как можно больше времени уделять работе в регионах.
— Мы сделали всё для того, чтобы депутат имел возможность проводить встречи, взаимодействовать с вами, общаться с избирателями, проводить приёмы граждан и полноценно представлять их в парламенте, — отметил председатель ГД.
Что касается вопросов парламентского контроля, то здесь Володин объяснил, что "никто не снимал с законодательной представительной власти обязанность контролировать исполнение законов. Он уточнил, что теперь профильные комитеты смогут контролировать реализацию госпрограмм и нацпроектов.
Ранее Володин назвал количество законов, принятых Госдумой за 25 лет