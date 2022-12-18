Тайна Красной планеты: Почему люди, которые побывают на Марсе, проживут меньше Учёные установили, что из-за радиации полёт на Марс сократит жизнь космонавтов на два с половиной года. Лайф разобрался, почему так происходит и получится ли у человечества достигнуть Красной планеты. 17 декабря, 23:40 4930 4930 Обложка © Freepik

Полёт на Марс — давняя и пока недостижимая мечта всего человечества. Не спутник Земли, но другая, неизведанная планета. Это стоит того, чтобы постараться. Но чтобы совершить первый полёт, человечеству требуется так много всего — нужна сверхтяжёлая ракета, больше, чем все существующие в настоящее время, нужен космический корабль, в котором астронавты смогут продержаться более года, необходимого для совершения полёта туда и обратно, нужны специальные скафандры, спускаемый модуль и отработанная возможность сборки космических кораблей на орбите.

Изображение Марса, переданные с орбиты планеты автоматической межпланетной станцией "Фобос". Фотохроника ТАСС

Но что ещё хуже, некоторые учёные говорят о том, что даже это не спасёт: у космонавтов просто нет шанса слетать на Марс и обратно из-за опасности получить тяжёлые заболевания или даже умереть. Всему виной космическая радиация. Настолько ли она опасна и можно ли избежать заражения?

Смертельный космос

На самом деле космическое пространство вовсе не так пусто, как иногда кажется. Космическое излучение и космические лучи, состоящие из заряженных частиц, пронизывают пространство. Их источником является и Солнце, и реликтовое излучение. К счастью, на Земле мы надёжно укрыты от космической радиации атмосферой и магнитным полем планеты. Если представить атмосферу нашей планеты в виде стены из воды (а она очень эффективно задерживает излучение), то мы получили бы стену толщиной около десяти метров.

Для сравнения, суммарная толщина всех слоёв защиты МКС всего 1 сантиметр в водном эквиваленте. Поэтому спасает космонавтов лишь не самая высокая орбита станции (около 400 километров), проходящая как раз в границах магнитного поля Земли. Там, где оно начинается, сформировались так называемые радиационные пояса, или пояса Ван Аллена. МКС как раз летит под ними, не касаясь их, а потому не получает максимального излучения.

И всё равно космонавты, работая на станции, получают достаточно большую дозу. Средний житель нашей планеты, не особенно напирающий на авиаполёты, получает в год 1–2 мЗв радиации. Это немного, чтобы доза приблизилась к опасной, требуется прожить почти тысячу лет. Специалисты, работающие на атомных электростанциях, по нормативам, могут получить больше 20 мЗв. Специалисты по ликвидации аварий, работники в высшей степени опасной профессии, имеют нормативы до 200 мЗв радиации ежегодно. Примерно столько же получают и космонавты на Международной космической станции в течение года.

В настоящее время медициной установлена максимальная предельная доза, которую в течение жизни человеку превышать нельзя во избежание серьёзных проблем со здоровьем. Это 1000 мЗв, или 1 Зв. И космонавт за четыре полёта по году, с учётом достаточно высокой солнечной активности, может набрать близкое к опасной зоне количество.

Путь на Марс

При полёте на Марс ситуация ещё хуже. Для начала космический корабль будет длительное время разгоняться, находясь под воздействием радиационного пояса Земли. Затем в течение всего пути до Марса и обратно космонавты будут подвержены влиянию космического излучения. Насколько сильной получится доза, пока сказать нельзя. Это будет зависеть от солнечной активности во время полёта, времени пребывания на поверхности Марса (там слабая атмосфера и практически отсутствует магнитное поле). Естественно, зависит это от обшивки корабля и его радиационной защиты.

Фото © ТАСС / ZUMA

Вот и получается, что каждый раз насчитывают разное количество получаемой радиации. Вполне вероятно, что этот полёт станет последним для экипажа. В космос его точно больше не выпустят. Также вполне возможно, что это приведёт к серьёзным последствиям в будущем. Нужно понимать, что солнечная радиация — основной естественный (природный) канцероген для всех людей и животных.

Время строить корабль

Что ещё более важно, что в настоящее время спорить о том, насколько сильно отразится радиация на космонавтах во время полёта к Марсу и обратно, просто бессмысленно. Пока не готов космический корабль, на котором можно будет совершить этот полёт. В нынешнем своём состоянии американский "Орион" маловат, год с лишним в нём не прожить. Да и сверхтяжёлая ракета SLS для пилотируемого полёта к Марсу тоже не подходит, нужно что-то более серьёзное.

Ни одна из стран ещё не начала строительство корабля, достаточного для выполнения марсианской миссии. По идее, такие работы ведутся в компании Илона Маска, но, до того как корабль покажут широкой публике, говорить об этом преждевременно. Вполне возможно, что, когда корабль будет создан, на нём получится реализовать использование стенок корабля для хранения воды, а также специальные укрытия на случай вспышек на солнце.

И вот тогда придётся пересчитывать все возможные варианты заново. Лишь после этого можно будет серьёзно говорить о возможности или невозможности совершения перелёта на Марс и обратно. Пока же это лишь способ написать научную работу или пощекотать себе нервы.

С другой стороны, именно с таких мелочей и начинается длинная и удивительно сложная дорога к Красной планете.

Авторы Михаил Котов