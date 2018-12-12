Стоп-фейк. За какую ложь в Интернете предлагает наказывать Госдума

Сегодня в Госдуму внесён пакет законопроектов, вводящих ответственность за распространение в сети Интернет недостоверной информации, а также материалов, выражающих в неприличной форме явное неуважение к Конституции Российской Федерации, обществу, государству, официальным государственным символам и государственным органам. Законопроекты внесены депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным, а также двумя сенаторами — Андреем Клишасом и Людмилой Боковой.

Как сказано в тексте предложенных поправок к статье 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, предназначенной для неограниченного круга лиц, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечёт наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток."

При этом депутаты и сенаторы также предлагают дополнить статью 13.15 КоАП России новым пунктом 9, в котором распространение в средствах массовой информации и сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, должно наказываться административным штрафом для граждан от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц — от четырёхсот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. В других предлагаемых поправках в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О средствах массовой информации" определяется порядок реагирования органов государственной власти на выявленные факты недостоверных сведений в сети Интернет, а также процедура их удаления и блокирования соответствующих ресурсов.

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Как отметил в своём комментарии Лайфу один из авторов внесённых законопроектов — глава профильного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, предлагаемые нововведения не несут угроз свободам и правам граждан в Интернете.

— Инициатива ни в коей мере не умаляет конституционных прав. Реализация права свободно распространять информацию законным способом предполагает недопустимость нарушения прав и свобод других лиц. Распространение в Интернете недостоверной общественно значимой информации и материалов, выражающих неуважение к Конституции Российской Федерации, общественным и государственным институтам, затрагивает права значительного числа граждан. На пресечение подобного рода противоправных деяний направлены поправки, — заявил Лайфу Клишас.

Сенатор также указал на тот факт, что поправки в российское законодательство соответствуют общемировому и европейскому трендам на создание более безопасной и ответственной атмосферы в Глобальной сети.

— При подготовке данных законодательных инициатив проанализировано зарубежное законодательство и учтены нормы международного права. Так, Еврокомиссия разрабатывает общеевропейскую стратегию противостояния онлайн-дезинформации. Международный пакт о гражданских и политических правах исходит из того, что пользование этими правами налагает особые обязанности и особую ответственность и что их ограничения устанавливает закон в целях уважения прав и репутации других лиц, охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения. Аналогичные положения содержатся в статье 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, — добавил сенатор.

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Другой соавтор законопроектов, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, отметил высокую общественную опасность ложных сообщений в Интернете, которые используются для искусственного создания паники и нагнетания общественно-политической напряжённости.

— Совершенно очевидно, что у нас сейчас фабрика ложных сообщений, производство не ошибочных, а именно ложных сообщений поставлено на поток. Для того, чтобы вызвать где-то волнение среди людей, где-то кого-то спровоцировать. Собственно говоря, мы и устанавливаем запрет на заведомо ложную информацию, которая способна причинить тяжкий вред, привести к тяжёлым последствиям в виде массовых беспорядков, нарушения коммуникации. Вот, собственно, об этом — о заведомо ложной информации — идёт речь. Что касается дополнения статьи о мелком хулиганстве, то такой состав правонарушения существовал и до революции, и в советское время, существует и сейчас. Но это всегда было нарушением общественного порядка. Или, к примеру, оскорбительное поведение, выраженное в неприличной форме, но тоже только в общественных местах. Однако Интернет — тоже публичное пространство… Это не цензура, это защита прав и интересов граждан. У нас же есть ответственность за оскорбление, в том числе за оскорбление государственных символов, за осквернение государственных символов. Но все эти действия не наказываются в Интернете, — пояснил Дмитрий Вяткин.

Секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова привела пример из законодательной практики Западной Европы.