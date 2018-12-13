Единогласно. Госдума приняла восьмитысячный закон

Закон исключит возможность бесконтрольного использования бюджетных средств. Инициатива была принята единогласно.

Госдума сегодня приняла восьмитысячный закон. Как сообщается на сайте парламента, таковым стал документ, который, в частности, обяжет правоохранительные органы информировать о решениях по переданным контрольно-счётным органом субъекта РФ материалам.

— Аналогичная норма действует на федеральном уровне, — говорится в сообщении. — Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности внешнего финансового контроля на местном и региональном уровнях.

Отмечается, что закон исключит возможность бесконтрольного использования бюджетных средств. Инициатива была принята единогласно.