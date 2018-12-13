Единогласно. Госдума приняла восьмитысячный закон
Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Закон исключит возможность бесконтрольного использования бюджетных средств. Инициатива была принята единогласно.
Госдума сегодня приняла восьмитысячный закон. Как сообщается на сайте парламента, таковым стал документ, который, в частности, обяжет правоохранительные органы информировать о решениях по переданным контрольно-счётным органом субъекта РФ материалам.
— Аналогичная норма действует на федеральном уровне, — говорится в сообщении. — Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности внешнего финансового контроля на местном и региональном уровнях.
Отмечается, что закон исключит возможность бесконтрольного использования бюджетных средств. Инициатива была принята единогласно.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, к настоящему моменту в силу вступили 7963 закона. Отмечается, что в Думе сейчас есть шесть парламентариев, которые избирались во все созывы. Это:
- Анатолий Грешневиков — член Комитета по экологии и охране окружающей среды;
- Геннадий Зюганов — руководитель фракции КПРФ;
- Владимир Жириновский — руководитель фракции ЛДПР;
- Геннадий Кулик — член Комитета по бюджету и налогам;
- Тамара Плетнёва — председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей;
- Николай Харитонов — председатель Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.