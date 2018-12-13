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Регион
Опубликовано 13 декабря 2018, 12:36

Единогласно. Госдума приняла восьмитысячный закон

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Закон исключит возможность бесконтрольного использования бюджетных средств. Инициатива была принята единогласно.

Госдума сегодня приняла восьмитысячный закон. Как сообщается на сайте парламента, таковым стал документ, который, в частности, обяжет правоохранительные органы информировать о решениях по переданным контрольно-счётным органом субъекта РФ материалам.

— Аналогичная норма действует на федеральном уровне, — говорится в сообщении. — Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности внешнего финансового контроля на местном и региональном уровнях.

Отмечается, что закон исключит возможность бесконтрольного использования бюджетных средств. Инициатива была принята единогласно.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, к настоящему моменту в силу вступили 7963 закона. Отмечается, что в Думе сейчас есть шесть парламентариев, которые избирались во все созывы. Это:

  • Анатолий Грешневиков — член Комитета по экологии и охране окружающей среды;
  • Геннадий Зюганов — руководитель фракции КПРФ;
  • Владимир Жириновский — руководитель фракции ЛДПР;
  • Геннадий Кулик — член Комитета по бюджету и налогам;
  • Тамара Плетнёва — председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей;
  • Николай Харитонов — председатель Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
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Майя Селезнёва
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