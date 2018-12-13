Чтобы не получилось как с репостами

В информационном пространстве должно соблюдаться право на свободу информации, в случае если она соответствует действительности. Новый законопроект возложит ответственность на тех, кто фабрикует и распространяет недостоверные сведения, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также ведут к массовым нарушениям порядка.

Уверена, что большинство испытывали на себе, например, такое довольно распространённое сегодня явление, как фишинг. Некоторые социальные сети активно борются с фейками, помечая непроверенные новости, предупреждая тем самым пользователей. В целом распространение ложной или недостоверной информации стало повсеместным явлением, и во всём мире ему активно противодействуют на законодательном уровне.

Один из примеров: в 2017 году австралийского блогера Белль Гибсон оштрафовали на 410 тысяч долларов за то, что она зарабатывала деньги, обманывая своих читателей. Суд в Мельбурне постановил, что она ввела в заблуждение читателей, заявив, что ей удалось вылечить рак с помощью альтернативной медицины и особого питания. Только изначально у неё не было рака.

Сегодня уже предусмотрена административная и уголовная ответственность за проявление неуважения в общественных местах, надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти. Но, увы, для этого всё чаще стали использовать Интернет.

Закон об установлении ответственности за распространение в Интернете материалов, в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам и органам власти, уже действует в ряде государств. Он применяется в отношении всех, кто его переступает.

В 2016 году суд призн ал Эрнеста Бру Роденаса, сына бывшего мэра Валенсии Клементины Роденас, виновным в оскорблении короля. Судебное расследование началось после публикации поста в "Твиттере". На своей странице Эрнест Бру Роденас написал: "Да здравствует ЭТА!" (баскская организация ЭTA). Сына бывшего мэра Валенсии оштрафовали.