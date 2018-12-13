Во вселенной Marvel нашли Николая Баскова

Популярного российского певца описывают как плейбоя, тенора и завсегдатая московских ночных клубов.

В Сети пользователи обратили внимание на статью, которая была опубликована в онлайн-энциклопедии по вселенной Marvel. Она посвящена Николаю Баскову. Оказалось, что российский певец присутствует в комиксах про супергероев, а выпуски с его участием опубликовали ещё в 2012 году. Об этом сообщает Kinda Geek.

Согласно описанию, Басков — один из величайших теноров в истории, оперный певец. Николай появился на страницах комикса "Чёрная вдова: Холодный приём". В комиксе певец встречает главную героиню Романофф, переодетую в официантку в одном из ресторанов Москвы.