Во вселенной Marvel нашли Николая Баскова
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Популярного российского певца описывают как плейбоя, тенора и завсегдатая московских ночных клубов.
В Сети пользователи обратили внимание на статью, которая была опубликована в онлайн-энциклопедии по вселенной Marvel. Она посвящена Николаю Баскову. Оказалось, что российский певец присутствует в комиксах про супергероев, а выпуски с его участием опубликовали ещё в 2012 году. Об этом сообщает Kinda Geek.
Согласно описанию, Басков — один из величайших теноров в истории, оперный певец. Николай появился на страницах комикса "Чёрная вдова: Холодный приём". В комиксе певец встречает главную героиню Романофф, переодетую в официантку в одном из ресторанов Москвы.
December 13, 2018
Кроме того, в этом же выпуске Чёрная вдова встречает Веру Брежневу. Согласно сюжету комикса, российская певица отдыхает в Сочи после съёмок клипа. Романофф начинает с ней разговор, представившись продюсером "Муз-ТВ" Ириной Златарёвой, тем самым героиня зарабатывает себе алиби.