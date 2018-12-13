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Опубликовано 13 декабря 2018, 10:39

Во вселенной Marvel нашли Николая Баскова

Фото: &copy;&nbsp;wikia.com

Фото: © wikia.com

Популярного российского певца описывают как плейбоя, тенора и завсегдатая московских ночных клубов.

В Сети пользователи обратили внимание на статью, которая была опубликована в онлайн-энциклопедии по вселенной Marvel. Она посвящена Николаю Баскову. Оказалось, что российский певец присутствует в комиксах про супергероев, а выпуски с его участием опубликовали ещё в 2012 году. Об этом сообщает Kinda Geek.

Согласно описанию, Басков — один из величайших теноров в истории, оперный певец. Николай появился на страницах комикса "Чёрная вдова: Холодный приём". В комиксе певец встречает главную героиню Романофф, переодетую в официантку в одном из ресторанов Москвы.

Кроме того, в этом же выпуске Чёрная вдова встречает Веру Брежневу. Согласно сюжету комикса, российская певица отдыхает в Сочи после съёмок клипа. Романофф начинает с ней разговор, представившись продюсером "Муз-ТВ" Ириной Златарёвой, тем самым героиня зарабатывает себе алиби.

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Сергей Сурепин
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