Final Fantasy XV получила русскую озвучку

Также геймерам теперь доступно дополнение Comrades, которое включает только многопользовательский режим.

13 декабря в магазинах Microsoft и PlayStation появилась русская озвучка для игры Final Fantasy XV. Геймеры могут скачать и установить её абсолютно бесплатно. Для этого придётся загрузить дополнительные двенадцать гигабайт файлов.

Также разработчики из компании Square Enix выпустили дополнение Comrades. Это новый многопользовательский режим, который доступен владельцам дополнения "Товарищи". Запускать его необходимо через отдельный клиент.