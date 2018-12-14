Новый гендерный скандал. Marvel не доверит женщинам снимать боевики
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Кандидат на пост режиссёра «Чёрной вдовы» планировала отказаться от основных элементов супергеройского кино.
Постановщик Лукресия Мартель ("Зама", "Святая") рассказала, что студия Marvel звала её пообщаться по поводу экранизации сольной ленты про Чёрную вдову. По словам режиссёра, в Marvel искали кандидата, который сможет раскрыть супергероиню, однако при этом в студии не хотели доверять женщинам снимать экшен-сцены.
На встрече они мне сказали: "Нам нужна женщина-режиссёр. Мы ищем кого-то, для кого развитие героини Йоханссон будет важно. Не волнуйтесь об экшен-сценах, их мы возьмём на себя"
Лукресия Мартель
Есть предположение, что Мартель не разделяла классический подход Marvel к производству фильмов про супергероев. Также предполагается, что именно по этой причине она не смогла начать работу с крупной студией.
Мартель заявила, что с Marvel она подписала некий документ — он запрещает режиссёру рассказывать о встрече. На данный момент должность постановщицы фильма занимает Кейт Шортланд ("Берлинский синдром").