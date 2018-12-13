Николай Басков не знал о своём существовании в комиксах Marvel

Популярный российский певец заявил, что впервые слышит об использовании своего образа в продукте американской компании.

Сегодня стало известно о том, что российский певец Николай Басков появлялся на страницах комиксов Marvel. Артист отреагировал на эту информацию, заявив, что не знал об этом ничего.

Нет, я впервые вообще увидел там себя. Но мне приятно, доволен. Николай Басков

Также Басков заявил, что он никогда ранее не читал комиксы. По словам певца, он только смотрел фильмы по ним, однако теперь планирует приобрести этот комикс на память.