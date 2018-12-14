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Опубликовано 14 декабря 2018, 08:53

Назван актёрский состав сериала про "Звёздные войны"

Кадр фильма "Звёздные войны: Эпизод 1 &ndash; Скрытая угроза"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Звёздные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза"/ © Кинопоиск

Американская студия Lucasfilm раскрыла основной актёрский состав сериала "Мандалорец".

В многосерийном спин-оффе "Звёздных войн", помимо Педро Паскаля (Оберин Мартелл из "Игры престолов"), в съёмках участие примут Джанкарло Эспозито ("Во все тяжкие"), Эмили Суоллоу ("Сверхъестественное"), Омид Абтахи ("Лучше звоните Солу") и Вернер Херцог ("Джек Ричер").

Ранее сообщалось о том, что в сериале также будут задействованы Джина Карано, Ник Нолти и Карл Уэзерс. Сценаристом проекта выступил автор "Железного человека" Джон Фавро. Он также занимает пост исполнительного продюсера и шоураннера сериала.

Премьера сериала "Мандалорец" состоится на стриминговой площадке Disney. Точной даты релиза пока нет.

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Сергей Сурепин
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