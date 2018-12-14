Полицейские приехали на жалобу о шуме. В итоге они составили компанию геймерам

Хозяин квартиры, который играл в Super Smash Bros. Ultimate, предложил стражам правопорядка присоединиться, а те согласились.

В США соседи вызвали наряд полиции. Они жаловались на громкий шум, который доносился из одной из квартир. Об этом сообщает Yahoo.

Хозяин квартиры, откуда был слышен шум, Джованте М. Уильямс уточнил, что соседи и ранее жаловались, что он слишком громко себя ведёт. Обычно это происходило в те моменты, когда к Уильямсу приходили его друзья. С тех пор компании приходилось играть в видеоигры без звука, однако полиция всё равно приехала проверить геймеров.