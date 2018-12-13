Для борьбы с мошенниками. В Госдуме поддержали закон о видеофиксации техосмотров
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За оформление фальшивой диагностической карты должностные лица станций техосмотра заплатят от 5 до 10 тысяч рублей, юридические – от 100 до 300 тысяч.
В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, направленный на борьбу с выдачей диагностических карт без реального прохождения автомобилем техосмотра. Присутствовавший на заседании замминистра экономического развития РФ Савва Шипов приводит статистику ГИБДД, что из-за технических неисправностей машин растёт количество ДТП.
— Инициатива направлена на противодействие практике оформления диагностических карт без реального проведения процедуры ТО... Ситуация в этой сфере не очень хорошая, статистика разнится, но понятно, что много таких случаев, когда транспортное средство не проходит реальный техосмотр, — заявил замминистра.
Чтобы подтвердить факт прохождения техосмотра, в сервисных центрах будут введены фото- и видеофиксация. А операторов ТО будет контролировать государство.
Диагностическая карта, без которой не получить ОСАГО, перестанет существовать на бумаге и станет электронной — в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО).
Контролировать аккредитованных операторов ТО будет всё также Российский союз автостраховщиков (РСА), а также МВД России.
За оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра предусматривается штраф: должностные лица отдадут от 5 до 10 тыс. рублей, юридические — от 100 до 300 тыс. рублей. Водителям, выехавшим на дорогу без карты, грозит штраф две тысячи рублей. Сотрудникам сервисов, проводящим ТО без соответствующей аккредитации, грозит уголовная ответственность.
Председатель Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев поддержал законопроект, но отметил, что ни МВД, ни ГИБДД ранее не предоставляли статистику ДТП из-за технеисправности авто, а значит, когда техосмотром занимались в ГИБДД, статистику ведомство не вело.