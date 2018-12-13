Для борьбы с мошенниками. В Госдуме поддержали закон о видеофиксации техосмотров

За оформление фальшивой диагностической карты должностные лица станций техосмотра заплатят от 5 до 10 тысяч рублей, юридические – от 100 до 300 тысяч.

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, направленный на борьбу с выдачей диагностических карт без реального прохождения автомобилем техосмотра. Присутствовавший на заседании замминистра экономического развития РФ Савва Шипов приводит статистику ГИБДД, что из-за технических неисправностей машин растёт количество ДТП.

— Инициатива направлена на противодействие практике оформления диагностических карт без реального проведения процедуры ТО... Ситуация в этой сфере не очень хорошая, статистика разнится, но понятно, что много таких случаев, когда транспортное средство не проходит реальный техосмотр, — заявил замминистра.

Чтобы подтвердить факт прохождения техосмотра, в сервисных центрах будут введены фото- и видеофиксация. А операторов ТО будет контролировать государство.

Диагностическая карта, без которой не получить ОСАГО, перестанет существовать на бумаге и станет электронной — в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО).

Контролировать аккредитованных операторов ТО будет всё также Российский союз автостраховщиков (РСА), а также МВД России.

За оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра предусматривается штраф: должностные лица отдадут от 5 до 10 тыс. рублей, юридические — от 100 до 300 тыс. рублей. Водителям, выехавшим на дорогу без карты, грозит штраф две тысячи рублей. Сотрудникам сервисов, проводящим ТО без соответствующей аккредитации, грозит уголовная ответственность.