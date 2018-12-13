Комитет Госдумы запускает конкурс для рэперов

Информацию об этом сообщил Михаил Дегтярёв, который является одним из представителей Государственной думы.

13 декабря Комитет Государственной думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи запускает конкурс для рэп-исполнителей. Артисты должны будут объективно рассказать о любом населённом пункте России.

По словам Михаила Дегтярёва, конкурс называется "Безграничный рэп". Новый конкурс объявлен на лучшее рэп-произведение на тему туризма в России. Информация об этом озвучена была на пресс-конференции, которая посвящена итогам работы за 2018 год и планам на 2019 год.