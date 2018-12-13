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Опубликовано 13 декабря 2018, 15:16

Комитет Госдумы запускает конкурс для рэперов

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Информацию об этом сообщил Михаил Дегтярёв, который является одним из представителей Государственной думы.

13 декабря Комитет Государственной думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи запускает конкурс для рэп-исполнителей. Артисты должны будут объективно рассказать о любом населённом пункте России.

По словам Михаила Дегтярёва, конкурс называется "Безграничный рэп". Новый конкурс объявлен на лучшее рэп-произведение на тему туризма в России. Информация об этом озвучена была на пресс-конференции, которая посвящена итогам работы за 2018 год и планам на 2019 год.

Дегтярёв добавил, что главный критерий оценки — желание зрителей после просмотра видео приехать в тот или иной населённый пункт. К участию в конкурсе приглашаются начинающие рэперы до 30 лет. Сбор работ начнётся в январе. Итоги будут подведены весной. Победители покажут свои видео в Государственной думе и получат путёвки по городам России.

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Сергей Сурепин
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