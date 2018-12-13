Птичку жалко. Пилоты показали, чем закончилась встреча самолёта со стаей

В Танзании самолёт авиакомпании Precision Air, выполняя рейс в аэропорт города Дар-эс-Салам, на большой высоте встретился со стаей птиц. От большинства пернатых остались только пятна на фюзеляже, а кровь залила ветровые стёкла.

Тела птиц также попали в отверстия двигателя, отсеки шасси и в важное оборудование, контролирующее скорость. Никто не пострадал, потому что пилотам удалось безопасно добраться до аэропорта.

#Birdstrike Mwanza airport leo. Marubani wa @PrecisionAirTz wanastahili pongezi kwa ujasiri na kuweza kutua katika hali hii.

Hatua za haraka zichukuliwe na mamlaka husika za viwanja vya ndege #TAA na #TCAA ili kudhibiti hawa ndege katika viwanja vyetu. #Tusisubiri mengine pic.twitter.com/kum1QCYVX6 — Aviation Tanzania (@aviationtz) 9 декабря 2018 г.