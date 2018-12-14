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Регион
Опубликовано 14 декабря 2018, 01:01

Джанет Джексон, Radiohead и The Cure войдут в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году

Фото &copy; Facebook/Janet Jackson

Фото © Facebook/Janet Jackson

Британские рок-группы Radiohead и The Cure будут включены в Зал славы рок-н-ролла в следующем году. Об этом сообщается на сайте организации. Этой чести будут удостоены ещё три рок-коллектива из Туманного Альбиона — The Zombies, Def Leppard и Roxy Music. А также певицы Джанет Джексон и Стиви Никс.

Примечательно, что последняя фактически уже включена в Зал славы, только не соло, а в составе группы Fleetwood Mac в 1998 году.

Торжественная церемония запланирована на 29 марта. Она, как ожидается, пройдёт в бруклинском центре Barclays в Нью-Йорке.

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Сергей Тюленин
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