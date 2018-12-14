Чтобы поговорить. В Госдуме предложили создать вагоны "для одиноких"

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов написал письмо главе РЖД Олегу Белозёрову, в котором предлагает включить в состав поездов дальнего следования специальный вагон "для одиноких", чтобы попутчикам, желающим общения, не нужно было искать друг друга и беспокоить других.

— Многие путешествия поездом сопряжены с длительным нахождением в пути, в ходе которого пассажирам часто нечем разнообразить своё свободное время. Для некоторых людей такое путешествие — это шанс узнать что-то новое, познакомиться с новыми людьми и иными другими способами расширить свой кругозор. Но очень часто попутчики не стремятся к какому-либо диалогу и не желают поддерживать беседу, — приводит текст письма РИА "Новости".

По мнению Власова, такие вагоны помогут людям, которые хотят общаться друг с другом, найти себе собеседника, не беспокоя тех, кто не желает разговаривать. Кроме того, новые вагоны для поездов дальнего следования будут способствовать общению людей между собой, полагает депутат.