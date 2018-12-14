Книга с телефонами политбюро Сталина продана за три миллиона рублей

На торги также было выставлено одно из последних писем легендарного музыканта Виктора Цоя, адресованное его супруге Марьяне.

Книга со списком абонентов правительственной телефонной станции, которая была издана в 1950 году, ушла с молотка в четверг за три миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аукционного фонда "Литфонд" Сергея Бурмистрова.

По его словам, книга, проданная за три миллиона, хранилась у председателя президиума Верховного совета СССР — Николая Шверника. В ней собраны все номера, начиная с высших кабинетов и дач Сталина, Лаврентия Берии и заканчивая номерами политбюро и помощников. Стартовая цена составляла около 30 тысяч рублей.

Также на торги выставлялось одно из последних писем легендарного музыканта Виктора Цоя, которое было адресовано его супруге Марьяне.

— Письмо на аукционе не продано, но сразу после него мы получили предложение на покупку всех непроданных "цоевских" лотов по чуть более низкой цене. Предстоят переговоры с владельцами предметов, — пояснил Бурмистров.