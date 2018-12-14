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Регион
Опубликовано 14 декабря 2018, 05:39

Книга с телефонами политбюро Сталина продана за три миллиона рублей

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

На торги также было выставлено одно из последних писем легендарного музыканта Виктора Цоя, адресованное его супруге Марьяне.

Книга со списком абонентов правительственной телефонной станции, которая была издана в 1950 году, ушла с молотка в четверг за три миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аукционного фонда "Литфонд" Сергея Бурмистрова.

По его словам, книга, проданная за три миллиона, хранилась у председателя президиума Верховного совета СССР — Николая Шверника. В ней собраны все номера, начиная с высших кабинетов и дач Сталина, Лаврентия Берии и заканчивая номерами политбюро и помощников. Стартовая цена составляла около 30 тысяч рублей.

Также на торги выставлялось одно из последних писем легендарного музыканта Виктора Цоя, которое было адресовано его супруге Марьяне.

— Письмо на аукционе не продано, но сразу после него мы получили предложение на покупку всех непроданных "цоевских" лотов по чуть более низкой цене. Предстоят переговоры с владельцами предметов, — пояснил Бурмистров.

Ранее он рассказал, что письмо очень откровенное: в нём Цой говорит, как устал от концертов, как хочет скрыться хотя бы на месяц, также пишет о финансовых трудностях. Его стартовая цена составляла около полутора миллионов рублей.

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Анна Стрельцова
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