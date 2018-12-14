В Кремле ответили на просьбу Зюганова и Жириновского о встрече с Путиным

По словам Дмитрия Пескова, такие встречи не прекращались, их не позволял проводить сложный график главы государства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что график президента страны Владимира Путина не позволяет часто проводить встречи с руководителями парламентских партий.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщения в СМИ, где говорилось, что лидеры парламентских партий Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский попросили Владимира Путина восстановить формат регулярных встреч с ними.

— Они (встречи. — Прим. ред.) не прекратились. Просто график не позволял. Президент не может позволить часто проводить такие встречи, — сказал Песков.

По его словам, Путин пообещал найти в графике место для встречи с ними.